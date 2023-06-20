Сегодня утром россияне обстреляли жилые кварталы Херсона. Под удары вражеской артиллерии попали гражданские объекты, есть погибший.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Также под обстрел попала бригада "скорой", которая направлялась на вызов. Медицинские работники не пострадали.

"Сегодня утром оккупанты накрыли огнем жилые кварталы Херсона. Удары вражеской артиллерии пришлись на гражданские объекты – дома, детсад, образовательное учреждение и СТО. По предварительной информации, в результате обстрела погиб 27-летний мужчина", - написал Прокудин.

Напомним, вчера Херсон подвергся мощному обстрелу со стороны РФ, из-за чего возникло несколько пожаров. На заправке и предприятии загорелись газовые резервуары, горели складские помещения, выставочные залы и хозяйственные постройки.

Кроме того, на днях россияне обстреляли жилые массивы Херсона. Минимум шесть человек ранены, повреждены многоэтажки, административное здание, медицинское и учебное заведения, частные автомобили, линии электропередач.

Война в Украине идет 482-й день. Мы следим за новостями 20 июня 2023 года в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.