В результате ночной атаки по Львову было зафиксировано три попадания в критически важный объект. Обошлось без пострадавших.

Об сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Около 5 часов утра Львов атаковали вражеские беспилотники типа "Шахед". Попали в критически важный объект. Три попадания. Повреждены перекрытия между этажами, выбиты окна. Жертв или пострадавших нет. Был пожар", - рассказал Козицкий.

Всего ночью было уничтожено 32 из 35 ударных дронов, атаковавших в основном Киевскую область.

Во время ночной атаки на Киев ПВО сбила около двух десятков "Шахедов". Отмечается, что по привычной для массированных нападений БПЛА тактике, дроны заходили на столицу волнами, курсами по разным направлениям.

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Также мы подводили итоги дня 19 июня. Минобороны Украины подтвердило освобождение Пятихаток в Запорожской области, за которые с пятницы шли бои. Пятихатки - село, из которого можно развивать наступление на Васильевку, а оттуда - на Энергодар. Усиление динамики происходит и на других фронтах. Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу у ВСУ.

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