В ночь на 20 июня Россия нанесла удар иранскими баражирующими боеприпасами "Shahed-136/131" по военным и инфраструктурным объектам Украины. Уничтожено 32 из 35 ударных дронов.

Об этом сообщают воздушные силы ВСУ.

Пуски осуществлялись по северному и южному направлениям.

Основное направление атаки иранских дронов – Киевская область.

Кроме того, ночью россияне нанесли удар по Запорожью ракетами "Искандер-М"/С-300.

Напомним, во время ночной атаки на Киев силами и средствами ПВО было обнаружено и уничтожено примерно около двух десятков "Шахедов".

Война в Украине идет 482-й день. Мы следим за новостями 20 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 19 июня. Минобороны Украины подтвердило освобождение Пятихаток в Запорожской области, за которые с пятницы шли бои. Пятихатки - село, из которого можно развивать наступление на Васильевку, а оттуда - на Энергодар. Усиление динамики происходит и на других фронтах. Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу у ВСУ.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.