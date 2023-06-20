Сегодня во время ночной атаки на Киев силами и средствами нашей ПВО было обнаружено и уничтожено примерно около двух десятков "Шахедов".

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

"На этот раз враг применил БПЛА, по предварительной информации – баражирующие боеприпасы "Шахед". Это лишь вторая атака иранскими дронами по Киеву с начала месяца и первая за последние 18 дней", - сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко.

Отмечается, что по привычной для массированных нападений БПЛА тактике, дроны заходили на столицу волнами, курсами по разным направлениям.

Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, дроны рано утром атаковали Львов и Львовскую область. Есть попадание в объект критической инфраструктуры. Жертв нет.

Война в Украине идет 482-й день. Мы следим за новостями 20 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 19 июня. Минобороны Украины подтвердило освобождение Пятихаток в Запорожской области, за которые с пятницы шли бои. Пятихатки - село, из которого можно развивать наступление на Васильевку, а оттуда - на Энергодар. Усиление динамики происходит и на других фронтах. Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу у ВСУ.

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