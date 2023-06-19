Областная военная организация Херсона опубликовало видео из Херсона, который ночью подвергся мощному обстрелу, из-за чего в городе возникло несколько пожаров.

Люди не пострадали.

Также "Суспильне" публикует фото из Херсона после ночного обстрела и пожаров. Так сейчас выглядит сгоревшая автозаправочная станция.

Пострадали жилые дома. Сгорели 10 автобусов.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за ночного обстрела в Херсоне вспыхнули пожары.

В общей сложности за сутки россияне обстреляли Херсонскую области 68 раз, есть погибший.

Стало известно, что кроме прочего, РФ выпустила четыре ракеты с подлодки и четыре иранских дрона с побережья Азовского моря.

Война в Украине идет 481-й день. Мы следим за новостями 19 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 18 июня. За две недели на восточном фланге - под Великой Новоселкой - ВСУ продвинулись вперед примерно на 7-8 километров, вклинившись между Новодонецким и Старомайорским. При этом освобождено четыре села - Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка.

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Олеся Медведева в своем блоге в связи с публикациями российских СМИ анализировала, что произошло с главой ГУР Кириллом Будановым.

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