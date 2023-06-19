Сгоревшая заправка и пострадавшие дома. Появились фото и видео последствий ночного обстрела Херсона
Областная военная организация Херсона опубликовало видео из Херсона, который ночью подвергся мощному обстрелу, из-за чего в городе возникло несколько пожаров.
Люди не пострадали.
Также "Суспильне" публикует фото из Херсона после ночного обстрела и пожаров. Так сейчас выглядит сгоревшая автозаправочная станция.
Пострадали жилые дома. Сгорели 10 автобусов.
Ранее "Страна" сообщала, что из-за ночного обстрела в Херсоне вспыхнули пожары.
В общей сложности за сутки россияне обстреляли Херсонскую области 68 раз, есть погибший.
Стало известно, что кроме прочего, РФ выпустила четыре ракеты с подлодки и четыре иранских дрона с побережья Азовского моря.
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Также мы подводили итоги дня 18 июня. За две недели на восточном фланге - под Великой Новоселкой - ВСУ продвинулись вперед примерно на 7-8 километров, вклинившись между Новодонецким и Старомайорским. При этом освобождено четыре села - Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка.
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