В ночь на 19 июня Херсон подвергся мощному обстрелу со стороны РФ, из-за чего возникло несколько пожаров.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы чрезвычайных ситуаций в своем Telegram-канале.

На заправке и предприятии загорелись газовые резервуары, горели складские помещения, выставочные залы и хозяйственные постройки.

Спасатели одновременно тушили сразу несколько пожаров под угрозой повторных обстрелов.

В Херсонской областной военной администрации сообщили, что россияне за минувшие сутки 35 раз обстреляли населенные пункты региона из артиллерии, минометов и "Градов". Выпущен 261 снаряд. Ранен один человек.

Напомним, на днях россияне обстреляли жилые массивы Херсона. Минимум шесть человек ранены, повреждены многоэтажки, административное здание, медицинское и учебное заведения, частные автомобили, линии электропередач.

Война в Украине идет 481-й день. Мы следим за новостями 19 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 18 июня. За две недели на восточном фланге - под Великой Новоселкой - ВСУ продвинулись вперед примерно на 7-8 километров, вклинившись между Новодонецким и Старомайорским. При этом освобождено четыре села - Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка.

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Олеся Медведева в своем блоге в связи с публикациями российских СМИ анализировала, что произошло с главой ГУР Кириллом Будановым.

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