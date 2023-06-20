Во вторник, 20 июня, дроны рано утром атаковали Львов и Львовскую область.

Об этом сообщил мэр Андрей Садовый.

Есть попадание в объект критической инфраструктуры. Жертв нет. На месте работают все необходимые службы.

Также из-за утренних обстрелов во Львове три трамвая сменили маршрут. Трамвайные маршруты 3 и 9 были сокращены до Академии искусств, а трамвайный маршрут №4 едет через улицу Городоцкую.

Власти просят не публиковать фото и видео с места возгорания.

Война в Украине идет 482-й день. Мы следим за новостями 20 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 19 июня. Минобороны Украины подтвердило освобождение Пятихаток в Запорожской области, за которые с пятницы шли бои. Пятихатки - село, из которого можно развивать наступление на Васильевку, а оттуда - на Энергодар. Усиление динамики происходит и на других фронтах. Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу у ВСУ.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.