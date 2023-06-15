Жители села на Львовщине против сноса памятника советской колхознице, потому что она похожа на Юлию Тимошенко
В селе Вязова Жолковской общины Львовской области местные жители воспрепятствовали инициативной группе, демонтировавшей советский памятник колхознице. По мнению селян, памятник напоминает Юлию Тимошенко.
"Руководство общины приняло решение о демонтаже советских памятников. Но накануне местные направили священника в горсовет, чтобы договорился о том, чтобы скульптуру колхозницы оставили. У них есть какая-то оговорка по демонтажу, они ее любят, называют ее Юлей", – пояснила секретарь рабочей группы при Львовской областной государственной администрации по вопросам декоммунизации Анна Герич.
В результате советский монумент все-таки демонтировали, хотя и пришлось вызвать полицейских для успокоения возбужденных людей. Когда памятник убирали, скульптура упала и разбилась, и один из местных жителей чуть не расплакался.
"Вы ей лицо разбили, она же на Юлю похожа", - сказал он.
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