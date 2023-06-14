На сайте Киевской государственной городской администрации (КГГА) появилась электронная петиция с требованием поставить памятник акуле, которая в Египте убила купающегося в море российского гражданина.

Ее автором является некий Мирослав Латык.

Латык предлагает создать "памятник-фонтан в виде акулы на одной из площадей исторического центра или набережной".

"Тема памятного знака - увековечение акулы-борца с россиянами, что будет иметь культурную, историческую и идеологическую ценность для города и страны", - сказано в тексте петиции.

На данный момент петиция собрала 756 подписей их необходимых для рассмотрения шести тысяч голосов. Голосование продлится еще 57 дней.

Напомним, на прошлой неделе в египетском курортном городе Хургада акула съела мужчину в море, прямо на глазах у отдыхающих. Как оказалось, погибший - гражданин России.

Как выяснили СМИ, погибшего звали Владимир Попов, ему было 23 года, он пришёл на пляж вместе со своими отцом и девушкой. Владимир родился в Архангельске, а в Египте не отдыхал, а жил уже некоторое время.

В соцсетях многие украинцы обрадовались смерти россиянина на курорте, стали постить мемы и шутки на эту тему. Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович упрекнул таких людей за шутки над гибелью молодого парня.