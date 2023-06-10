Появились подробности инцидента с тигровой акулой в Египте, которая растерзала россиянина.

Их опубликовало немецкое издание Bild.

Погибшего звали Владимир Попов, ему было 23 года, он пришёл на пляж вместе со своими отцом и девушкой.

"Всё произошло очень быстро, буквально за 20 секунд", - сообщил отец погибшего.

Спасатели рассказали, что поплыли к Владимиру сразу после того, как он стал звать на помощь. Но помочь ему не успели.

"Когда я подплыл к человеку, вода была полна крови. Потом я увидел, что у него больше нет руки. А потом появилась акула. Я сразу понял, что его уже не спасти. В воде рядом была женщина. Она не двигалась, находясь в полном шоке. Мне удалось втащить её в лодку и доставить на берег, после чего мы сразу же поплыли обратно к мужчине", - вспоминает спасатель Мохаммед.

Акулы он больше не видел - вся вода была в крови, в ней плавали откушенные части тела. Позже морского хищника выловили.

"Сначала мы подумали, что это беременная самка, потому что живот рыбы был огромным. Когда акулу вскрыли, внутри обнаружили голову и руку погибшего", - рассказали газете рыбаки.

Напомним, на днях акула съела купающегося россиянина в египетской Хургаде на глазах у пляжа.

В Украине по поводу этой истории в соцсетях началась саркастическая кампания, против чего жёстко выступил бывший советник Банковой Алексей Арестович.

Это не первое подобное нападение в Хургаде. Ранее мы писали, что в июле прошлого года там же акула откусила туристке руку и ногу.