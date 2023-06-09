"Расчеловечивание уже тут". Арестович осудил шутки над гибелью убитого акулой россиянина
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович упрекнул украинцев за шутки над гибелью россиянина, которого убила акула на пляже Египта.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Судя по количеству (и качеству) шуточек про убитого акулой россиянина, расчеловечивание уже тут. А если оно тут, у Вас, значит Вы - проиграли. Вы, такие красивые, проиграли банальному, серому, скучному злу. И сами стали злом - банальным, серым, скучным", - пишет Арестович.
Ранее мы писали, что бывший советник Офиса президента критиковал украинцев, распространяющих картинки с надписями, сделанными якобы "трупами россиян". Он заявлял, что критикует это не так из-за реакции Запада или имиджа Украины, как из-за "кармы".
Также недавно Арестович раскритиковал призывы к дискриминации русскоязычных граждан Украины. По его словам, Киев остается русскоязычным городом и русского языка в нем становится даже больше.
А на днях он осудил депутатку за наезд на одессита, который пел во Львове песни Цоя. В поддержку парня Арестович продекламировал "В лесу родилась елочка".