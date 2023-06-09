Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович упрекнул украинцев за шутки над гибелью россиянина, которого убила акула на пляже Египта.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Судя по количеству (и качеству) шуточек про убитого акулой россиянина, расчеловечивание уже тут. А если оно тут, у Вас, значит Вы - проиграли. Вы, такие красивые, проиграли банальному, серому, скучному злу. И сами стали злом - банальным, серым, скучным", - пишет Арестович.

Ранее мы писали, что бывший советник Офиса президента критиковал украинцев, распространяющих картинки с надписями, сделанными якобы "трупами россиян". Он заявлял, что критикует это не так из-за реакции Запада или имиджа Украины, как из-за "кармы".

Также недавно Арестович раскритиковал призывы к дискриминации русскоязычных граждан Украины. По его словам, Киев остается русскоязычным городом и русского языка в нем становится даже больше.

А на днях он осудил депутатку за наезд на одессита, который пел во Львове песни Цоя. В поддержку парня Арестович продекламировал "В лесу родилась елочка".