В египетском курортном городе Хургада акула съела мужчину в море. Как оказалось, погибший - гражданин России.

Жуткие кадры атаки хищницы на человека появились в телеграм-каналах.

Нападение произошло в водах у известного пляжа Дрим Бич (Dream Beach). На видео видно, как после атаки акулы по воде расплывается пятно крови, а над поверхностью моря мелькают то нижние конечности, то голова смертельно раненого мужчины.

Местные жители пытались спасти жертву рыбы, но не успели. Причем в море в это время было много других отдыхающих.

Генконсул России подтвердил, что жертвой нападения стал россиянин.

"8 июня в результате нападения акулы в районе Dream Beach (г. Хургада) погиб человек", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале генконсульства.

Дипломатическое представительство обратилось к отдызающим с призывом "сохранять бдительность при нахождении в воде, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу".

После ЧП все пляжи в курортном городе закрыли, людей призывают не заходить в море.

Вскоре после появления новости о гибели россиянина стало известно, что египтяне поймали тигровую акулу-убийцу. Также сообщается, что ее жертве было 23 года.

Это не первое подобное нападение в Хургаде. Ранее мы писали, что в июле прошлого года там же акула откусила туристке руку и ногу.

А в 2017 году в египетском Марс-Аламе акула напала на 20-летнюю австрийскую туристку, но ее спас предприниматель из Ужгорода.