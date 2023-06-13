Из останков акулы, убившей россиянина в Хургаде, сделают чучело.

Об этом сообщает западная пресса со ссылкой на Институте морских наук и заповедников Красного моря.

Чучело станет экспонатом в музее при институте.

В интернете появилось видео, на котором таксидермисты уже работают над созданием экспоната.

Перед передачей ученым из желудка акулы удалось извлечь голову, грудной отдел и руки погибшего россиянина. Другие его останки из моря достали рыбаки.

Тем временем останки погибшего в зубах опасного хищника уже передали для транспортировки в Россию.

Напомним, на прошлой неделе в египетском курортном городе Хургада акула съела мужчину в море, на глазах у отдыхающих. Как оказалось, погибший - гражданин России.

Как оказалось, погибшего звали Владимир Попов, ему было 23 года, он пришёл на пляж вместе со своими отцом и девушкой. Владимир родился в Архангельске, а в Египте не отдыхал, а жил уже некоторое время.

В соцсетях многие украинцы обрадовались смерти россиянина на курорте, стали постить мемы и шутки на эту тему. Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович упрекнул таких людей за шутки над гибелью молодого парня.