Появилось видео из Шевченковского райсуда Львова, где сегодня арестовали главу Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко по делу о финансовых махинациях.

Андрей Павелко в ходе судебного заседания был в приподнятом настроении. "Все будет хорошо, мы победим. Слава Украине!" - сказал он.

Из зала суда Павелко конвоировали в СИЗО, где он проведет минимум два месяца.

Напомним, что Павелко подозревался в финансовых махинациях, в прошлом году он был взят под стражу, но вышел под залог в 10 миллионов гривен. Залог внесла Украинская ассоциация футбола.

Арест Павелко связан с делом о возможном хищении денег, выделенных на поля с искусственным покрытием.

Дело долгое время расследовало НАБУ, но потом оно было передано в Нацполицию. В октябре полиция провела обыски у Павелко по месту его жительства. Тогда он имел статус свидетеля, но потом стал подозреваемым. В УАФ обвинения отрицают.

Источники "Страны" сообщали, что президент Владимир Зеленский и его Офис прилагает активные усилия для увольнения Павелко с поста президента УАФ с целью заменить его на Андрея Шевченко.