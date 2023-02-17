Печерский районный суд Киева отстранил сегодня главу Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко от должности.

Об этом сообщил журналист Константин Андриюк в своем телеграм-канале.

Журналист опубликовал постановление суда, согласно которому Павелко отстранили от должности до 17 марта нынешнего года. Также там говорится, что постановление следственного судьи может быть обжаловано в течение пяти дней со дня его провозглашения непосредственно в суд апелляционной инстанции.

При этом в Украинской ассоциации футбола назвали это решение необоснованным и заявили, что оно противоречит уставам УЕФА и ФИФА, которые запрещают вмешательства местных судов в работу национальных футбольных организаций.

Также в ассоциации заявили, что Павелко продолжает исполнять обязанности президента УАФ "до вступления соответствующего решения суда в законную силу".

Напомним, Павелко подозревался в финансовых махинациях, в прошлом году был взят под стражу, но вышел под залог.

В начале недели прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении Андрея Павелко от должности президента Украинской ассоциации футбола на два месяца.

Источники "Страны" ранее сообщали, что президент Зеленский и его Офис прилагает активные усилия для увольнения Павелко с поста президента УАФ с целью заменить его на Андрея Шевченко.