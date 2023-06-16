Во Львове арестован глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Шевченковский райсуд отправил его в СИЗО на 60 дней по ходатайству прокуратуры.

Павелко подозревался в финансовых махинациях, в прошлом году он был взят под стражу, но вышел под залог.

Источники "Страны" сообщали, что президент Зеленский и его Офис прилагает активные усилия для увольнения Павелко с поста президента УАФ с целью заменить его на Андрея Шевченко.

Ранее мы писали о том, что арест Павелко связан с делом о возможном хищении денег, выделенных на поля с искусственным покрытием.

Дело долгое время расследовало НАБУ, но потом оно было передано в Нацполицию. В октябре полиция провела обыски у Павелко по месту его жительства. Тогда он имел статус свидетеля, но потом стал подозреваемым. В УАФ обвинения отрицают.

Также мы писали о том, что украинская ассоциация футбола внесла десять миллионов залога за арестованного главу УАФ Павелко.

И о том, что ранее прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении Павелко от должности президента УАФ.