В Киевской области повреждены нежилые сооружения и несколько частных домов после ночной атаки дронами. Также загорелась трава. Обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом сообщает глава Киевской ОГА Руслан Кравченко.

"Враг атаковал Киевщину дронами в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась более 4 часов", - написал Кравченко.

Как сообщалось, Киевская область была основным направлением сегодняшнего налета дронов. Было уничтожено 32 из 35 "Шахедов". Силами ПВО было обнаружено и уничтожено примерно около двух десятков БПЛА в воздушном пространстве над Киевом.

В Киеве после этого начались перебои со светом.

Напомним, также дроны рано утром атаковали Львов и Львовскую область. Зафиксировано три попадания в критически важный объект.

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Также мы подводили итоги дня 19 июня. Минобороны Украины подтвердило освобождение Пятихаток в Запорожской области, за которые с пятницы шли бои. Пятихатки - село, из которого можно развивать наступление на Васильевку, а оттуда - на Энергодар. Усиление динамики происходит и на других фронтах. Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу у ВСУ.

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