Во вторник, 20 июня, утром сообщали, что в разных районах Киева нет света или перебои с ним.

Об этом пишут столичные телеграм-каналы.

Паблики Троещины пишут, что накануне отключения был взрыв. Также начались перебои с работой терминалов метро.

Власти прилетов не подтверждали.

Киевская городская военная администрация сообщила об аварийных отключениях.

"В 7:47 аварийно обесточивались четыре высоковольтных подстанции ДТЭК Киевские электросети. Без света были жители Подола и Оболони и частично Троещины", - сообщили в КГВА.

Там добавили, что энергетики оперативно переключили клиентов на резервные источники питания и в 8:12 вернули свет во все дома.

Напомним, что ночью воздушная атака на Киев длилась почти три часа. РФ волнами выпустила порядка двух десятков дронов на столицу. Все они были сбиты силами ПВО.

Война в Украине идет 482-й день. Мы следим за новостями 20 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 19 июня. Минобороны Украины подтвердило освобождение Пятихаток в Запорожской области, за которые с пятницы шли бои. Пятихатки - село, из которого можно развивать наступление на Васильевку, а оттуда - на Энергодар. Усиление динамики происходит и на других фронтах. Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу у ВСУ.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.