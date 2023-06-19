Руководство львовского филиала госпредприятия "Леса Украины" организовало подпольную криптоферму, из-за работы которой систематически пропадал свет в домах людей и на критической инфраструктуре.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Дата-центр по майнингу криптовалют, установленный в служебных помещениях филиала "Рава-Русское лесное хозяйство", принес его организаторам как минимум 4 млн гривен прибыли, а государству - 1,5 млн гривен убытков, ведь за электроэнергию платило предприятие.

Организовали криптоферму экс-директор, который сейчас возглавляет другой филиал, его заместитель (действующий директор), главный бухгалтер и другие лица.

По данным ГБР, изъято оборудования более чем на 3 млн гривен.

Ранее мы рассказывали, что под Киевом три человека организовали подпольную криптоферму и украли электричества на 3,5 миллиона гривен.

А под Черкассами владельцы подпольной криптофермы для майнинга криптовалют украли электричества на 6 миллионов гривен. Объемов похищенной электроэнергии было бы достаточно для освещения более десятка квартир в течение нескольких лет.