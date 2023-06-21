Войска РФ совершили 17 обстрелов приграничных районов Сумской области. Фото: Facebook

Ночью и утром россияне совершили 17 обстрелов приграничных районов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Обстрелы потерпели Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Миропольская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

  • Середино-будская громада: был обстрел из миномета (27 взрывов) и из АГС (20 взрывов).
  • Белопольская громада: зафиксирован обстрел из миномета (5 взрывов).
  • Юнаковская громада: произведен обстрел из миномета (3 взрыва).
  • Эсманская громада: был минометный обстрел (2 взрыва).
  • Зноб-Новгородская громада: 2 мины сбросил враг на территорию общины.
  • Миропольская громада: проведен минометный обстрел (2 взрыва).
  • Краснопольская громада: был минометный обстрел (2 взрыва) и обстрел из САУ (7 взрывов).

Предварительно обошлось без жертв среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры.

обстрел Сумской области

Напомним, на днях в результате артиллерийского обстрела Белополья в Сумской области погибли 38-летний полицейский и его четырехлетний ребенок.

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