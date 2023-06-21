Ночью и утром россияне 17 раз обстреляли приграничные районы Сумской области
Ночью и утром россияне совершили 17 обстрелов приграничных районов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Обстрелы потерпели Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Миропольская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.
- Середино-будская громада: был обстрел из миномета (27 взрывов) и из АГС (20 взрывов).
- Белопольская громада: зафиксирован обстрел из миномета (5 взрывов).
- Юнаковская громада: произведен обстрел из миномета (3 взрыва).
- Эсманская громада: был минометный обстрел (2 взрыва).
- Зноб-Новгородская громада: 2 мины сбросил враг на территорию общины.
- Миропольская громада: проведен минометный обстрел (2 взрыва).
- Краснопольская громада: был минометный обстрел (2 взрыва) и обстрел из САУ (7 взрывов).
Предварительно обошлось без жертв среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры.
Напомним, на днях в результате артиллерийского обстрела Белополья в Сумской области погибли 38-летний полицейский и его четырехлетний ребенок.
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