Ночной ракетный удар в Одессе пришёлся по складу супермаркета "Таврия В", в котором хранились подгузники, детское питание и товары женской гигиены.

Об этом говорится в заявлении торговой сети, опубликованном в ее соцсетях.

"Удар был мгновенный, а взрыв ужасающей силы. Погибли три наших сотрудника, четверо в критическом состоянии в больнице. Им оказывается вся необходимая помощь. Основной вражеский удар пришелся в отдел детских товаров, где хранились подгузники, детское питание, женская гигиена", - сказано в посте.

Также в пресс-службе добавили, что после взрыва начался пожар, который работники сети, в основном женщины, несмотря на полученные ранения и контузию, самостоятельно начали тушить, помогая друг другу, также они искали пропавших.

Ранее в ВСУ заявили, что по Одессе в ночь на 14 июня был нанесен удар четырьмя "Калибрами". Ракеты были выпущены с корабля в акватории Черного моря. В результате воздушной атаки РФ взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города.

В больницах Одессы по состоянию на 13:00 находятся шесть пострадавших от ночного ракетного обстрела.