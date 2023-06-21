В Главном управлении разведки Минобороны (ГУР) подтвердили ракетные атаки на штаб-квартиру разведки в Киеве на Рыбальском острове.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ведомства Андрей Юсов.

По его словам, результата - "ни желаемого, ни озвученного" - россияне не достигли. Юсов пообещал больше рассказать об ударе "после войны".

На то, что по зданию ГУР в Киеве был прилет, косвенные данные указывали ещё 29 мая. Тогда очевидцы сообщили о взрывах рядом с Рыбальским островом, где и расположено управление разведки. Однако украинские власти этих событий не комментировали. Они сохраняли молчание и после того, как об ударе по ГУР заявил президент РФ Владимир Путин.

При этом сегодня информация об ударе появилась в западных СМИ. The Economist написал, что здание дважды подвергалось ракетным ударам, причем первый раз еще в марте прошлого года.

Российские СМИ при этом сообщали о ранении главы разведки Кирилла Буданова, который не давал интервью с 29 мая. Украина опровергала его ранение, а вчера сам Буданов впервые с мая вышел в эфир телемарафона.