Ситуация на фронте за эти сутки существенно не менялась - украинские войска продолжают как наступательные, так и оборонительные действия.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

На юге продолжается наступление в Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"На некоторых участках продвинулись вперед и закрепляются на достигнутых рубежах", - пишет Маляр, добавляя, что враг подтягивает и применяет резервы.

На востоке в течение суток велись как оборонительные, так и наступательные действия. Натиск россиян сдерживается на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Ни на один метр враг не продвинулся", - заверяет Маляр, отмечая в то же время "частичный успех" ВСУ в направлении Белогоровка – Диброва.

Самые тяжелые бои, по ее словам, на Лиманском направлении в районах Диброва, Серебрянского лесничества и Григоровки.

Напомним, сегодня в украинском Генштабе ВСУ заявляли, что ВСУ добились частичного успеха на Запорожском и Лиманском направлениях.

Тем временем CNN со ссылкой на двух высокопоставленных западных чиновников, а также на представителя Пентагона пишет, что начальный этап украинского контрнаступления пока "не оправдал ожиданий ни на одном из фронтов".