Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя статью CNN о том, что действия ВСУ пока "не оправдали ожиданий", заявила, что выводы об украинском контрнаступлении делать пока рано.

Об этом Маляр сказала в эфире телемарафона.

"У военных по их отчетам все продвигается по плану. Не нужно ожидать, что наступление будет быстрым. Безусловно, враг оказывает сопротивление, россияне понимают, что мы будем освобождать все территории, и готовятся", - пояснила чиновница.

Она добавила, что каждый день у ВСУ есть продвижения.

"Постепенные, но уверенные. Создаются условия для освобождения территорий. Оценки делать рано, наступление продолжается, делать какие-либо выводы некорректно. Тактика ВСУ - в первую очередь сберечь личный состав", - сказала Маляр.

Напомним, накануне в публикации CNN со ссылкой на двух высокопоставленных западных чиновников, а также на представителя Пентагона, говорилось, что "начальный этап украинского контрнаступления "не оправдал ожиданий ни на одном из фронтов". При этом "Запад готов ждать как минимум до июля", прежде чем давать более полную оценку продвижению наступления, которое "считается решающим для определения того, кто в конечном итоге выиграет войну".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что контрнаступление идет "медленнее, чем хотелось бы".

А сегодня в украинском Генштабе сообщили, что ВСУ достигли частичного успеха на юге и сдерживают наступление РФ на востоке.