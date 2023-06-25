ВСУ используют опыт первых недель контрнаступления для отработки тактики штурма хорошо подготовленной российской обороны. Украинские подразделения добиваются постепенных, но неуклонных тактических успехов на ключевых направлениях.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.

В последние дни украинские военные перегруппировались и продолжают наступательные операции на трех основных направлениях на юге и востоке Украины, сообщает разведка.

"В Луганской области российские силы приложили значительные усилия, чтобы начать атаку в лесу Серебрянка возле Кремня. Это, вероятно, отражает продолжающиеся приказы российского высшего руководства переходить в наступление, когда это возможно. Россия добилась небольших успехов, но украинские силы предотвратили прорыв", - говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ освободили территории под Красногоровкой Донецкой области, которые были оккупированы с 2014 года.

Вчера в Минобороны заявили, что восточная группировка ВСУ начала наступление на нескольких направлениях одновременно.

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