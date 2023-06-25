Украинское командование пока не подтверждает наступление ВСУ под Бахмутом. Вечерняя сводка Генштаба
В украинском командовании не упоминают о наступлении ВСУ под Бахмутом. Россияне атакуют на трех направлениях на Донбассе.
Об этом сообщается в воскресенье, 25 июня, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.
Главное из заявлений командования:
1. О наступлении ВСУ под Бахмутом, о котором сообщали замминистра обороны Анна Маляр и командир 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий, не говорится.
2. Произошло более 20 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:
- Лиманском – в направлении Раздольевки;
- Бахмутском – в районах Григорьевки и Миньковки;
- Марьинском – в районе Марьинки.
3. На Запорожском направлении россияне пытались восстановить утраченное положение в Новодарьевке Запорожской области.
4. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Авдеевском, Шахтерском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
5. В районе населенного пункта Родионовка Сумской области россияне предприняли неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины, понесли потери и отступили.
6. Армия РФ нанесла 6 ракетных ударов (по Запорожской области), 25 авиаударов, совершила более 30 обстрелов из РСЗО.
7. Авиация ВСУ нанесла 6 ударов. ПВО уничтожила разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.
Напомним, сегодня министр обороны Алексей Резников заявил, что ожидания от контрнаступления ВСУ завышены.
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