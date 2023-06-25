В украинском командовании не упоминают о наступлении ВСУ под Бахмутом. Россияне атакуют на трех направлениях на Донбассе.

Об этом сообщается в воскресенье, 25 июня, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. О наступлении ВСУ под Бахмутом, о котором сообщали замминистра обороны Анна Маляр и командир 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий, не говорится.

2. Произошло более 20 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Лиманском – в направлении Раздольевки;

Бахмутском – в районах Григорьевки и Миньковки;

Марьинском – в районе Марьинки.

3. На Запорожском направлении россияне пытались восстановить утраченное положение в Новодарьевке Запорожской области.

4. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Авдеевском, Шахтерском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

5. В районе населенного пункта Родионовка Сумской области россияне предприняли неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины, понесли потери и отступили.

6. Армия РФ нанесла 6 ракетных ударов (по Запорожской области), 25 авиаударов, совершила более 30 обстрелов из РСЗО.

7. Авиация ВСУ нанесла 6 ударов. ПВО уничтожила разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним, сегодня министр обороны Алексей Резников заявил, что ожидания от контрнаступления ВСУ завышены.

Война в Украине идет 487-й день. Мы следим за новостями 25 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне куратор "Вагнера" Евгений Пригожин устроил военный мятеж в России, но после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко объявил, что отступает. В Кремле заявили, что уголовное дело против Пригожина будет закрыто, но он отправится в ссылку в Беларусь.

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Пока мятеж еще продолжался, в Минобороны сообщили, что ВСУ начали масштабное наступление на Донбассе.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, закончился ли мятеж Пригожина и что означают эти договоренности.