"Ситуация контролируемая". Сергей Наев прокомментировал возможное нападение "вагнеровцев" из Беларуси
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев прокомментировал заявление британского генерала Ричарда Данната, что "вагнеровцы" могут напасть на Украину из Беларуси. По словам Наева, ситуация на границе с Беларусью стабильная и контролируемая.
Слова командующего приводит Military Media Center в своем Telegram-канале.
"Хочу всех заверить, что ситуация в северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой. Наши войска продолжают наращивать оборонные средства. В усиленном режиме работают все службы от разведки до инженерных войск.
Пока не наблюдается наращивание ни техники, ни живой силы противника. Граница государства под надежной защитой в режиме 24/7", - сказал Наев.
В то же время он отметил, что любая попытка пересечь границу станет для вражеских войск самоубийством, потому что ВСУ готовы дать достойный отпор.
Напомним, накануне куратор "Вагнера" Евгений Пригожин устроил военный мятеж в России, но после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко объявил, что отступает. В Кремле заявили, что уголовное дело против Пригожина будет закрыто, но он отправится в ссылку в Беларусь.
Мы разбирались, закончился ли мятеж Пригожина и что означают договоренности, о которых объявил Лукашенко.