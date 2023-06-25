Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев прокомментировал заявление британского генерала Ричарда Данната, что "вагнеровцы" могут напасть на Украину из Беларуси. По словам Наева, ситуация на границе с Беларусью стабильная и контролируемая.

Слова командующего приводит Military Media Center в своем Telegram-канале.

"Хочу всех заверить, что ситуация в северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой. Наши войска продолжают наращивать оборонные средства. В усиленном режиме работают все службы от разведки до инженерных войск.

Пока не наблюдается наращивание ни техники, ни живой силы противника. Граница государства под надежной защитой в режиме 24/7", - сказал Наев.

В то же время он отметил, что любая попытка пересечь границу станет для вражеских войск самоубийством, потому что ВСУ готовы дать достойный отпор.

Напомним, накануне куратор "Вагнера" Евгений Пригожин устроил военный мятеж в России, но после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко объявил, что отступает. В Кремле заявили, что уголовное дело против Пригожина будет закрыто, но он отправится в ссылку в Беларусь.

Мы разбирались, закончился ли мятеж Пригожина и что означают договоренности, о которых объявил Лукашенко.