Полк имени Калиновского, сформированный из белорусов, воюющих на стороне Украины, заявил, что, на фоне мятежа в России, готовится к активным действиям в Беларуси.

"Нам будут нужны люди для решительных действий. Готовьтесь к вступлению к отрядам самообороны и ждите нашего сигнала", - говорится в обращении полка.

А лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала закрыть границу между Россией и Беларусью, а также выгнать российские войска из страны силами белорусской армии.

С этой целью она создала оперативный штаб и обратилась за помощью к полку Калиновского, воюющему в Украине.

Тем временем ГУР заявляет, что в Москву стягивают всю военную технику с резервов и границы, готовясь к осаде Пригожина.

Движение гражданского и служебного транспорта по федеральной автомобильной трассе М4 "Дон" практически остановлено. Военная и грузовая техника занимают все полосы движения, а на съездах с трассы установлены вооруженные блок-посты.

Силы безопасности стягивают всю военную технику, которая ранее находилась в резерве и на границе страны, в Москву.

А к захваченному "вагнеровцами" Ростову подъезжают "кадыровцы". В городе сообщают о взрыве около штаба Южного военного округа. Люди после взрыва и стрельбы бегут врассыпную, подальше от зданий, которые захватили мятежники.

Подробнее за тем, как развивается мятеж Пригожина в России, мы следим в нашем онлайне.