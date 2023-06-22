В Беларуси, на северо-востоке Брестской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-24, пострадали члены экипажа.

Об этом сообщает в Телеграм пресс-служба министерства обороны республики.

"Сегодня около 13:30 минут в Барановичском районе совершил жесткую посадку вертолет Ми-24. Члены экипажа вертолета получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что причины происшествия "устанавливаются комиссией".

По данным СМИ, вертолет принадлежит Вооруженным силам Беларуси. А оппозиционные ресурсы пишут, что он российский.

Вскоре после происшествия появилось видео, на котором сотрудники спасательных служб суетятся вокруг обломков вертолета.

Ранее в мае мы рассказывали, что в Джанкойском районе Крыма разбился вертолет Ми-28. Оба летчика погибли. Полет выполнялся без боекомплекта, поэтому на земле обошлось без разрушений. Предварительной причиной крушения тогда называли отказ техники.

Спустя десять дней в появилась информация о падении военного вертолета Ми-8 в Белгородской области. По предварительным данным, он мог упасть вблизи населенного пункта Прохоровка. Однако немного спустя сообщили, что данные о крушении вертолета в Белгородской области не подтверждаются. А о его падении сообщал местный подросток.