Латвия объявила, что вскоре передаст Украине все свои боевые вертолеты. Последние воздушные судна уже готовят к отправке.

Об этом сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш на конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Он напомнил, что еще до масштабного вторжения, в конце 2021 года, власти страны приняли решение о передаче Украине переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Их доставили украинским военным за день до начала полномасштабной войны.

"С тех пор наше правительство потратило более 1,3% нашего ВВП на все виды помощи Украине, из которых более 1% - только на военные нужды. Итак, все наши ракеты Stinger сейчас в Украине. У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты - последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо - мы отправляем в Украину", - сообщил глава правительства.

По данным Википедии, у Латвии есть восемь многоцелевых и два транспортных вертолета.

Между тем украинские летчики в комментариях западным СМИ просят дать им самолеты F-16.

Однако глава Комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что сроков передачи Украине истребителей пока нет. По его словам, "впереди еще много работы".