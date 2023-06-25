Британский генерал и член Палаты лордов Ричард Даннат считает, что Евгений Пригожин может начать наступление "Вагнера" на Киев с территории Беларуси.

Об этом пишет Sky News.

"Тот факт, что он уехал в Беларусь, вызывает некоторую озабоченность", - сказал он.

По словам Данната, если Пригожин "сохранил вокруг себя боеспособные боевые силы, то он снова представляет угрозу для украинского фланга, ближайшего к Киеву".

Он считает "вполне возможным", что Россия может использовать "ЧВК Вагнера", чтобы снова пойти на Киев.

"Афтершоки вчерашнего дня будут отражаться еще довольно долго", - считает бывший начальник генштаба британской армии.

В то же время, бывшая глава московского бюро CNN и эксперт по делам России Джилл Догерти предполагает, что Пригожина могут убить в Беларуси.

Напомним, накануне куратор "Вагнера" Евгений Пригожин устроил военный мятеж в России, но после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко объявил, что отступает. В Кремле заявили, что уголовное дело против Пригожина будет закрыто, но он отправится в ссылку в Беларусь.

Причины и последствия такого решения мы анализировали в отдельном материале.

Пока мятеж еще продолжался, в Минобороны сообщили, что ВСУ начали масштабное наступление на Донбассе.