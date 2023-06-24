Между украинскими и белорусскими пограничниками продолжается баттл на границе. После серии "кулинарных" обращений белорусов, украинские пограничники записали им ответ: "ваши попытки доказать, что вы добрые мирные соседи - г@вно".

Публикуем видео пограничников.

Напомним, что после обмена аудио-роликами о борще и щах белорусы перешли к водке и салу. Они призывали призвали украинцев переходить на их сторону, где будет "накрыт мирный стол с салом, борщом и водкой". Оба текста произносит умиротворяющий женский голос.

В конце мая белорусские пограничники на своей стороне включили запись на украинском языке, в которой шла речь о том, что украинский и белорусский борщи - это "борщи-соседи" и "борщи-родственники".

А в начале мая на украинско-белорусской границе развернулась "война баннеров". Вдоль границы с Беларусью появились новые баннеры, на которых изображен украинец и белорус в национальной одежде с кувалдами, которые замахиваются на свастику, собранную из двух символов вторжения "Z".

Война в Украине идет 486-й день. Мы следим за новостями 24 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 23 июня. Ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре и Харькове, есть погибшие. В России очередное обострение между ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ. Пригожин начал военный мятеж.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.