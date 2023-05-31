Продолжается борьба креативов на украинско-белорусской границе.

Белорусские пограничники на своей стороне включили запись на украинском языке, в которой транслируется начитка о том, что украинский и белорусский борщи - это "борщи-соседи" и "борщи-родственники", а в европейской кухне таких блюд нет.

"Когда вам будет не из чего готовить борщ - переходите на нашу сторону. Попробуйте наш, белорусский борщ. Не пожалеете", - говорится через громкоговоритель.

На это уже ответили украинские пограничники.

"Сколько клубней в "щи" не добавляй, получается "союзная похлебка"...

одним словом, хорошая попытка, но нет!", - ответили на провокацию в Госпогранслужбе Украины.

"Он (борщ) совсем не такой, как это было до момента, когда для его приготовления вы использовали нож, который всадили в спину украинцам", - сообщили в ГПСУ.

И заявили ,что "мы не рабы, чтобы есть ваш белорусский борщ", и предложили "сменить ингредиенты" - стать свободным народом, "а не насильственно заключенным".

Ранее на украинско-белорусской границе развернулась "война баннеров".

А в марте белорусские пограничники жаловались на то, что украинские военные повесили на дерево "манекена Валеру" в российской форме.

Также в сети появилось видео, как украинские пограничники троллят белорусских коллег. Теперь сигнал воздушной тревоги раздается и на другую сторону границы.