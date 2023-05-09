"Война баннеров" на украинско-белорусской границе продолжается. Вдоль границы с Беларусью появились новые баннеры, на которых изображен украинец и беларус в национальной одежде с кувалдами, которые замахиваются на свастику, собранную из двух символов вторжения "Z".

Видео публикует белорусский "Белсат".

Надпись на плакате гласит:

"Вместе победили фашизм, вместе победим рашизм".

Напротив - белорусский плакат с фотохроникой Второй мировой и подписью "Беларусь помнит".

Напомним, в марте белорусские пограничники жаловались на то, что украинские военные повесили на дерево "манекена Валеру" в российской форме. По словам спикера Мозырского пограничного отряда Сергея Павлова, манекен был повешен "с целью устрашения и психологического давления" на белорусских военнослужащих. Как именно белорусские пограничники узнали, что манекена назвали Валерой, Павлов не уточнил. Украинская погранслужба отреагировала на это в соцсетях фразой: "Мы не пугаем, мы намекаем".

А ранее Госпогранкомитет Беларуси обвинил украинских пограничников в "провокациях с применением оружия" и демонстрацией оскорбительных жестов

Также в сети появилось видео, как украинские пограничники троллят белорусских коллег. Теперь сигнал воздушной тревоги раздается и на другую сторону границы.