В Польше проходит подготовка белорусов, которые намерены устроить вооруженное восстание против Александра Лукашенко, утверждает британская газета The Sunday Times.

По ее информации, обучение нескольких сотен граждан Беларуси проводят бывшие сотрудники белорусских спецслужб, покинувшие страну после президентских выборов 2020 года и митингов, последовавших за ними.

"Мы попробовали идти мирным путем. Государство никогда не обретает свою свободу без крови", — заявил изданию один из боевиков с позывным Дедушка.

В The Sunday Times отмечают, что ранее организация BYPOL, которая была создана как раз экс-сотрудниками правоохранительных органов Беларуси, находящимися за пределами страны, взяла на себя ответственность за диверсию против самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС РФ, размещенного на белорусском аэродроме Мачулищи.

Напомним, что на прошлой неделе Лукашенко заявил, что без колебаний применит ядерное оружие в случае "агрессии против Беларуси".

Также на прошлой неделе Путин сообщил об отправке в Беларусь первых тактических ядерных зарядов.

Напомним, что ранее СМИ уже писали о том, что Варшава готовится к вооруженному перевороту в Беларуси.