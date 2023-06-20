На украинско-белорусской границе продолжается аудио-битва между пограничниками двух стран. В последнее время стороны обмениваются звуковыми роликами на кулинарную тему.

После обмена аудио-ударами о борще и щах белорусы перешли к водке и салу. Они запустили аудиозапись на украинском языке, в которой пытались троллить бойцов ВСУ: мол, водку в Украине пьют и гражданские, и военные, а потому она является "спутником неизбежной украинской победы, победы до последнего украинца".

В конце записи белорусы призвали украинцев переходить на их сторону, где будет "накрыт мирный стол с салом, борщом и водкой".

Примерно в том же духе записан и ролик об украинском сале.

Оба текста произносит умиротворяющий женский голос.

В конце мая белорусские пограничники на своей стороне включили запись на украинском языке, в которой шла речь о том, что украинский и белорусский борщи - это "борщи-соседи" и "борщи-родственники".

А в начале мая на украинско-белорусской границе развернулась "война баннеров". Вдоль границы с Беларусью появились новые баннеры, на которых изображен украинец и белорус в национальной одежде с кувалдами, которые замахиваются на свастику, собранную из двух символов вторжения "Z".