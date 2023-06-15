Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что батальон "Запад-Ахмат" прибыл в Белгородскую область и "приступил к охране границы", а также к дежурству на пограничном пункте на Гайворонском направлении.

Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

По его словам, главная задача - "предотвращение проникновения диверсионно-разведывательных групп на территорию Белгородской области".

Напомним, ранее о намерениях заняться охраной границ в Белгородской области заявлял куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, у которого в последнее время обострился конфликт как с министерством обороны, так и с Кадыровым. По итогу ЧВК "Вагнер" отказалась подписывать контракт с минобороны РФ.

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