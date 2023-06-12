На минувших выходных польские фермеры приостановили акцию протеста на пограничном переходе в Дорогуске Люблинского воеводства, а украинские аграрии прекратили блокаду четырех международных пунктов пропуска со стороны Украины.

Как сообщает RMF FM, польские фермеры отреагировали на просьбу министра сельского хозяйства Роберта Телуша, который пригласил их на переговоры в середине недели.

"Что касается требований, которые выдвинули фермеры, то почти все они уже выполняются польским правительством. Я пообещал, что мы сделаем все, чтобы первые средства поступили фермерам уже в июне", – сообщил Телуш после встречи с протестующими.

Он пояснил, что единственное требование, выполнение которого он не может обещать, – это продление закупки зерна до 15 июля.

"Здесь я не могу давать никаких обещаний, потому что наша цель – сделать все, чтобы до сбора урожая, до 1 июля, склады фермеров были пустыми, чтобы воспользоваться этими средствами", – сказал министр.

"По результатам зеркальных действий украинских аграриев, польские фермеры прекратили блокировку движения грузовиков и завершили забастовку досрочно. В ответ на действия польских коллег украинские аграрии завершили свой зеркальный протест", - сообщила пресс-служба Всеукраинской аграрной рады (ВАР).

По словам главы ВАР Андрея Дикуна, физическая блокировка движения украинских грузов через польскую границу состоялась не впервые и нарушает все возможные нормы Соглашения о торговле Украины с Евросоюзом.

"Из-за того, что польские политики думают только о следующих выборах, а не о будущем своей страны, не могут объяснить своим избирателям, большинство из которых именно фермеры, какой вред они наносят блокадой сельхозпродуктов из страны, защищающей наши общие границы от врага, будут платить не только украинцы, но и поляки, и не только деньгами, но и мирным будущим своей страны", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в мае Польша приостановила оформление грузовиков на въезд и выезд перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин" в Волынской области в связи с акцией протеста польских перевозчиков.

В ответ Министерство иностранных дел Украины направило польским коллегам ноту.