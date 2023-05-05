Министерство иностранных дел Украины направило польским коллегам ноту в связи с акцией протеста польских перевозчиков, которые с 4 мая заблокировали движение грузовых автомобилей через крупнейший пункт пропуска "Дорогуск - Ягодин".

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, пишет "Интерфакс-Украина".

"Те жалобы и требования, которые выдвигают польские перевозчики, не актуальны. Мы работаем на равных и паритетных условиях с польскими перевозчиками, поэтому не видим никаких причин для того, чтобы перекрывать пункт пропуска", – сказал он.

Напомним, сегодня польские перевозчики устроили акцию протеста в связи с тем, что в Украине их произвольно штрафуют на суммы от 800 евро. Перевозчики обещали пропускать только одно авто в час.

Ранее мы писали, что на украинско-польской границе собралось много молочной продукции из-за приостановки экспорта через Польшу.

Также "Страна" рассказывала в отдельном материале, как украинские перевозчики "застряли" в Европе из-за запрета на ввоз агротоваров.