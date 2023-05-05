Польша приостановила оформление грузовиков на въезд и выезд перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин" в Волынской области в связи с акцией протеста польских перевозчиков.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Польские перевозчики, которые заблокировали проезд, обещали пропускать только одно авто в час.

Сейчас въезд в Украину осуществляется пропуск только транспорта с гуманитарной помощью, опасными грузами и животными.

Акция польских автоперевозчиков началась 4 мая.

Председатель Конфедерации в Любельском воеводстве и владелец транспортной компании Рафал Меклер объяснил СМИ ее следующим образом:

"Почему мы здесь? Добиваемся изменения системы разрешений украинской стороны. Есть доказательства, что украинская сторона выставляет штрафы польским перевозчикам за нехватку разрешений. Как будто разрешений нет, а штрафы есть. С нами здесь коллега перевозчик, который имеет пять загруженных грузовиков, но боится уехать сейчас в Украину, чтобы его не задержали и он не был вынужден заплатить штраф в размере 800 евро за один автопоезд.

Ситуация не урегулирована. Украинская сторона произвольно интерпретирует правила, в то время как польская сторона позволяет практически свободную деятельность без проблем и никаких ограничений".

Напомним, в конце апреля Польша упростила экспорт беспилотников в Украину. Согласно решению министра развития и технологий Польши общим разрешением для экспорта БПЛА в Украину может воспользоваться любой субъект, имеющий местонахождение на территории Польши. Это может быть коммерческая или не прибыльная организация или физическое лицо.

Ранее Польша усилила охрану границы с Россией в Калининградской области. Соответствующие физические и электронные меры безопасности будут построены на всей пограничной полосе с Россией.

Также мы писали, как в марте польские военные начали строить противотанковые заграждения на границе с Беларусью.