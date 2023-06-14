На границе Украины и Беларуси продолжаются аудио-дуэли.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

С белорусской стороны в сторону пограничников Украины сегодня прозвучала сага о "колумбийской муке" Офиса президента.

"Товарищи украинцы! Не забывайте о том, что из белорусской пшеницы, как и с украинской, получается чудесная мука. Из муки получается душистый хлеб. А хлеб - всему голова", - начал диктор на украинском языке.

Далее говорится, что Украина кормит хлебом жителей Европы, а свое население "забывает".

Как "доказательство" заявляется, что на кухню Офиса президента доставляется "мука высшего сорта из Колумбии", а не с украинских полей.

"Хлебом из колумбийской муки голову не обманешь, да и желудок тоже. Поэтому, когда закончите экспериментировать с мукой, переходите на нашу сторону", - говорится в этом воззвании.

До этого как сообщала "Страна", Киев и Минск обменялись аудио-ударами по поводу борща.

Ранее на границе Украины, РФ и Беларуси произошёл взрыв у монумента "Три сестры".

Также мы уже писали, Беларусь увеличит количество пограничников и техники на границе с Украиной.