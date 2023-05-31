На стыке границ Украины, РФ и Беларуси около монумента "Три сестры" прогремел взрыв.

Видео публикуют российские телеграм-каналы, заявляя, что подорвана дорога, которая идет из Украины.

Монумент "Три сестры" был торжественно открыт в 1975 году и являлся символом единства и дружбы между Россией, Беларусью и Украиной. Вокруг монумента проходит дорожная развязка треугольной формы в месте примыкания автодорог из трех стран. Внутри развязки - парк с аллеями.

Напомним, что в Краснодарском крае заявили об атаке беспилотника на нефтеперерабатывающий завод.

Война в Украине идет уже 462-й день. Мы следим за новостями 31 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 461-го дня войны. Вчера ночью по Украине прокатилась новая волна беспилотных атак. В Киевской области было более 50 жалоб на пострадавшие дома и квартиры. В самом Киеве обломки упали в нескольких районах, но наиболее сильно пострадал Голосеевский, где были разрушены этажи одной из высоток, и погибла женщина.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.