В России в подмосковном Осташево горит спиртзавод. Сообщается о двух взрывах, которые слышали очевидцы.

Об этом пишут российские телеграм-каналы.

По данным пабликов, площадь пожара 1000 квадратов, ему присвоен повышенный ранг сложности. Причины выясняются. Предварительно - без пострадавших.

Напомним, неделю назад сообщали о сильном пожаре на заводских складах в Брянской области РФ.

А сегодня Москву и область атаковали беспилотники. Минобороны РФ заявляет, что они сбили восемь беспилотников над Москвой. А по данным российских телеграм-каналов, удар совершался с помощью более чем 30 беспилотников, которые летели на сверхмалой высоте.

Война в Украине идет уже 461-й день. Мы следим за новостями 30 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 460-го дня войны. Со вчерашней ночи по Украине было совершено три массированных обстрела. Глава ГУР Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева. И ночью Москву атаковали беспилотники.

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