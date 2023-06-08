В Беларуси хотят поменять закон о военном положении.

Об этом пишет белорусский интернет-портал "Зеркало".

Если изменения примут, то его смогут вводить в случае проникновения на территорию страны "экстремистских групп".

Основания в законопроекте прописаны так:

- "действия другого государства (коалиции государств), позволяющего (позволяющих) использовать свою территорию третьему государству (третьим государствам), экстремистским группам и организациям для нападения на Республику Беларусь";

"засылка другим государством (коалицией государств) или от имени другого государства (коалиции государств), экстремистскими группами и организациями, расположенными на территории другого государства (других государств), на территорию Республики Беларусь вооруженных банд (групп), иррегулярных сил, наемников или подразделений регулярных войск, применяющих вооруженную силу против Республики Беларусь".

Ранее после уничожения самолетов и вертолетов под Брянском ПВО Беларуси привели в повышенную боевую готовность.

Также мы писали о том, что военные Беларуси заявили о готовности разместить ядерное оружие на ранее функционировавших объектах советских РВСН.