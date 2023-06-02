В Беларусь с территории Российской Федерации прибыли комплект зенитного ракетного комплекса С-400, а также личный состав и другое вооружение.

Об этом сообщил телеграм-канал белорусского Минобороны.

"В настоящее время в интересах повышения обороноспособности Союзного государства продолжается реализация мероприятий по повышению боевых возможностей соединений и воинских частей на территории Республики Беларусь. Завершена поставка в Вооруженные силы Республики Беларусь с территории Российской Федерации очередного комплекта зенитного ракетного комплекса С-400. Кроме того, проводится плановая ротация воинских частей и подразделений российской составляющей РГВ(С). На территорию Республики Беларусь комбинированным способом прибывают личный состав, вооружение и техника из состава общевойсковых и танковых соединений Вооруженных сил Российской Федерации", - сказано в посте.

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что из России в Беларусь началось перемещение ядерных боеприпасов.

Этому предшествовала договоренность Путина и Лукашенко о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия.