ВСУ добились прогресса на северном и на южном флангах Бахмута в ходе операции, в которой участвовали несколько бригад.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, обнародованном британским Минобороны в Twitter.

При этом в Британии отмечают, что существует мало свидетельств того, что Россия имеет какие-либо значительные оперативные резервы сухопутных войск, которые можно было бы использовать для усиления противодействия многочисленным угрозам, с которыми она сейчас сталкивается в удаленных друг от друга секторах, от Бахмута до восточного берега реки Днепр, на расстоянии более 200 км.

Ранее в Минобороны Украины также сообщили о продвижении на юге и тактическом успехе на востоке за неделю.

Война в Украине идет 488-й день. Мы следим за новостями 26 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 25 июня. Восточная группировка ВСУ начала наступление на нескольких направлениях одновременно в районе Бахмута – по направлению Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. По словам командира 3-й отдельной штурмовой бригады Андрея Билецкого, ВСУ атаковали на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс. Там был уничтожен плацдарм россиян.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге разбирала главные выгоды после выступления Пригожина.