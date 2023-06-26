Заместитель министра обороны Анны Маляр подвела итоги боевых действий за неделю.

Соответствующая сводка опубликована в Telegram-канале.

Минобороны приводит следующие данные:

1. Обстановка на юге за прошедшую неделю существенных изменений не претерпела.

"За неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта увеличена площадь освобожденных территорий на 17 кв.км", - сообщила Маляр.

Всего, по ее словам, было освобождено 130 квадратных километров территории.

При этом, по ее словам, противник на юге за неделю 148 раз атаковал украинские позиции.

2. На востоке ВСУ в течение недели "имели тактический успех", но воевали также и в обороне.

"Враг осуществлял свое наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там и сейчас продолжаются тяжелые бои. За прошедшую неделю на этих направлениях произошло около 250 боевых столкновений. Враг пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но это ему не удалось", - пишет Маляр.

В то же время украинские силы в конце недели продвинулись от 1 до 2 километров у Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки.

Об освобождении конкретных населенных пунктов на обоих направлениях не сообщается.

Потери россиян в восемь раз выше, чем у ВСУ.

Напомним, накануне на левом берегу Днепра у взорванного Антоновского моста ВСУ закрепили за собой плацдарм.

Также в ВСУ сообщили о продвижении украинских войск на флангах вокруг Бахмута.