На левом берегу Днепра, у взорванного Антоновского моста под Херсоном появился плацдарм ВСУ.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы

По их данным, украинские отряды снова закрепились в районе дач - примерно там, где об их присутствии впервые говорилось еще в апреле.

Причем еще тогда звучали разные оценки того, считать ли это полноценным плацдармом. Западные военные эксперты отвечали на этот вопрос отрицательно. Да и о продвижении зацепившихся за берег сил с тех пор ничего не сообщалось.

Теперь, как пишут военные паблики РФ, после вхождения Днепра в свое привычное русло военные ВСУ появились в районе дач снова. Они передвигаются там на скоростных лодках и получают подкрепления с правого берега.

Сообщается о боевых столкновениях с российскими силами. Обозначается, что на левом берегу есть украинская группа численностью около 50 человек, корректировать удары по ним мешают системы РЭБ, переброшенные на левый берег. От обстрелов группа, как сообщается, прячется под остатками Антоновского моста.

Российские военные паблики показывают видео движения лодок по реке и стрельбы по ним из БТР.

Украина этой информации не подтверждала, но она уже активно распространяется по украинским телеграм-каналам, которые также пишут о боях на левом берегу Днепра.

Как мы писали, Антоновский мост был подорван в конце осени войсками РФ после отхода на левый берег Днепра.

До этого по нему неоднократно наносились удары ВСУ.