Украинские войска сталкиваются с трудностями при проведении контрнаступления.

Об этом заявил в воскресенье, 25 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телекомпании CNN.



По его словам, контрнаступление может продлиться несколько "недель или даже месяцев".

"У украинцев есть то, что необходимо для того, чтобы оно завершилось успехом. Оно трудное, там непростая местность", - сказал Блинкен.

Глава американской дипломатии добавил, что российские войска "в последние месяцы организовали оборону".

"Но контрнаступление продвигается", - заверил Блинкен.

Также он считает, что ситуация с ЧВК "Вагнер" в России, за которой пристально следят в США, "создает дополнительные преимущества для Украины, которыми она может воспользоваться".

"Но вне зависимости от этого они идут вперед. У них есть четкий план, и они его придерживаются", - подытожил Блинкен.

Напомним, сегодня представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что за сутки украинские военные прошли на южном и северном флангах вокруг Бахмута от 600 до 1 000 метров.

Однако в украинском Генштабе не упоминали о наступлении ВСУ под Бахмутом в вечерней сводке.