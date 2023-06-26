Мятеж Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер", по-видимому, не оказал существенного влияния на действия российских войск в Украине.

К такому выводу пришел американский "Институт изучения войны" (ISW).

"Как российские, так и украинские источники сообщили, что боевые действия продолжались в обычном режиме вдоль всей линии фронта, при этом российские войска провели относительно больше наземных атак возле Бахмута, чем за последние несколько дней", - говорится в утренней сводке ISW.

Напомним, накануне в ВСУ сообщили о продвижении украинских войск на флангах вокруг Бахмута.

В то же время в вечерней сводке 25 июня украинское командование не упоминало о наступлении ВСУ под Бахмутом.

Ранее мы анализировали ситуацию на фронте после мятежа Пригожина в отдельном материале.

Война в Украине идет 488-й день. Мы следим за новостями 26 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 25 июня. Восточная группировка ВСУ начала наступление на нескольких направлениях одновременно в районе Бахмута – по направлению Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. По словам командира 3-й отдельной штурмовой бригады Андрея Билецкого, ВСУ атаковали на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс. Там был уничтожен плацдарм россиян.

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Олеся Медведева в своем блоге разбирала главные выгоды после выступления Пригожина.